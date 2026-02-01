Норвежская кронпринцесса свыше тысячи раз упоминается в новых файлах Эпштейна

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит свыше тысячи раз упоминается в новых документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет VG.

В пятницу, 30 января, заместитель генпрокурора Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом этой публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 млн файлов различных типов.

Массмедиа раскрыли, что в документах упоминаются в различных контекстах президент Франции Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, известные американские артисты Eminem, Мэрилин Мэнсон, осужденный за торговлю людьми Шон Комбс (Diddy).

Обозреватель пояснил, что о связях кронпринцессы с Эпштейном уже было известно ранее. Вместе с тем, Метте-Марит заявляла, что не знала о преступлениях финансиста и жалеет об их общении, а королевский дом Норвегии сообщал, что она оборвала контакты с Эпштейном в 2013 году.

«Предварительное изучение [файлов] показывает, что в [новых] материалах кронпринцессу Метте-Марит упоминают более тысячи раз», — отметил автор статьи.

Из новых документов следует, что Метте-Марит и Эпштейн обсуждали книги, поздравляли друг друга с Рождеством, днем рождения и днем конституции Норвегии.

Ранее техномагнат Илон Маск сообщил, что что ему неоднократно поступали приглашения от Джеффри Эпштейна. Он добавил, что каждый раз отказывался посетить остров скандально известного финансиста.