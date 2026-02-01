Верховный лидер Ирана прокомментировал январские беспорядки в республике

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что считает недавние беспорядки в стране попыткой переворота.

Об этом сообщает SNN.

«Недавние беспорядки были похожи на переворот, который был разгромлен», — заявил Хаменеи.

До этого министр иностранных дел Исламской республики Аббас Арагчи рассказал, что Иран обладает достаточной силой для самообороны и готов к любому развитию событий на фоне угроз со стороны США.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Накануне он сообщил, что Тегеран желает заключить соглашение с Вашингтоном. Глава Белого дома предупредил, что к иранским берегам направляется мощная военно-морская группа, значительно превосходящая по численности ту, что была развернута у берегов Венесуэлы.