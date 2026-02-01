Только при прямом контакте с президентом России Владимиром Путиным возможно решение территориальных вопросов на Украине. Об этом в интервью чешской радиостанции Český rozhlas заявил Владимир Зеленский.

В интервью Зеленский сказал, что считает «контакт с главой российского государства» главным условием для обсуждения территориальных вопросов. Обсуждение, по его мнению, может происходить «в том или ином формате».

«Без этого формата наши команды не смогут договориться по территориальным вопросам», — заявил Зеленский.

По его словам, результат нынешних переговоров пока не очевиден, наступила сложная стадия. Нужны гарантии безопасности, но Зеленский понимает, что безопасность «имеет свою цену».

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Зеленский также заявил, что ему не выдвигали условия об «обмене территориями» с Россией прописанных в мирном плане. Он слышал это только от отдельных политиков.

