Отсутствие расследования связей президента Франции Эммануэля Макрона с американским финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном является возмутительным.

Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Макрон, сначала министр, а затем президент, напрямую или через посредников, вел дела с Эпштейном: все это есть в документах! Национальная безопасность под угрозой: никакого расследования?!» — возмутился политик.

В частности, известно, что в переписках Эпштейна упоминались контакты Макрона с бизнесменом из ОАЭ Султаном Ахмедом бен Сулайемом.

Ранее стало известно, что Эпштейн упоминал в переписке президента Украины Владимира Зеленского и коррупцию в республике. Также педофил в переписке с одной девушкой рекомендовал ей начать следить за украинской политикой, сославшись на победу Зеленского на президентских выборах 2019 года.