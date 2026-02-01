Орбан заявил, что кредиты Украине не будут оплачены за счет российских средств

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал иллюзией заявления о том, что кредиты, предоставленные Киеву, якобы будут погашены за счет российских средств. Об этом венгерский премьер заявил на мероприятии в Хатване, его слова приводит официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в социальных сетях.

"Европейцам говорят, что война ничего не будет стоить. Говорят, что кредиты будут погашены за счет российских репараций. Это иллюзия, но многие в нее верят", - подчеркнул Орбан.

Европейская комиссия настаивает на использовании замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины. Брюссель пытался убедить страны ЕС согласиться на использование российских средств Киевом в виде кредита, который Украина должна будет вернуть после окончания конфликта и возможной выплаты компенсации Россией. В МИД России такие инициативы неоднократно называли "оторванными от реальности" и "воровством".