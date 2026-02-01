Эпштейн собирался посетить Украину после избрания Зеленского президентом

Опубликованные Министерством юстиции США файлы Эпштейна содержат переписку, в которой американский финансист, обвиняемый в секс-торговле, обсуждает поездку в Украину летом 2019 года — после победы Владимира Зеленского на президентских выборах. Об этом пишет «Страна».

«Я думаю, что поеду в Мексику в следующую пятницу, из Мексики я полечу в Европу (примерно 10 июня), а потом в конце июня я планировал поездку в Украину», — говорится в тексте письма Эпштейна. Кому именно он это писал, не указано.

В другом сообщении он поручает собеседнице, предположительно своей помощнице, изучить политическую ситуацию в стране.

«Я хочу, чтобы ты начала читать про политику в Украине. Про Зеленского, коррупцию, парламент», — писал финансист-педофил.

Эти планы так и не осуществились. В начале июля 2019 года Джеффри Эпштейн был арестован ФБР по обвинению в торговле несовершеннолетними в сексуальных целях. Он умер в тюрьме.