"Страна.ua": в файлах Эпштейна значится визит на Украину после победы Зеленского

В файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна упоминается его запланированная в 2019 году поездка на Украину после победы на выборах Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале "Политика страны". "Я думаю что поеду в Мексику в следующую пятницу, из Мексики я полечу в Европу (примерно 10 июня), а потом в конце июня я планировал поездку в Украину", - писал Эпштейн. С кем ведется переписка, не уточняется, но, судя по контексту, в ней участвовали трое (включая самого Эпштейна). Из нее следует, что Эпштейн планировал посетить Украину в конце июня 2019 года. "Я хочу чтобы ты начала читать про политику в Украине. Про Зеленского, коррупцию, парламент, начинай следить за всем этим… Сейчас будет очень интересно наблюдать за политикой в Украине, вся политика - это комедия", - написал тогда он. Также в материалах по делу обнаружили письмо, в котором финансист говорил о восстании на Украине. По информации автора Telegram-канала Fantastic Plastic Machine, оно было написано в марте 2014 года. Эпштейн адресовал его французскому банкиру Ариан де Ротшильд, которая на данный момент является генеральным директором финансовой организации Edmond de Rothschild Group и первой женщиной, возглавившей ее.

© Газета.Ru