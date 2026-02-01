В Киеве «задымился» Днепр

В Киеве из-за резких перепадов температуры «задымилась» река Днепр. Об этом сообщает Telegram-канал «INSIDER UA», сопроводив информацию видеозаписью.

В опубликованном ролике видна водная гладь, над которой клубится пар.

Уточняется, что подобное явление возникает, когда температура воздуха около минус 15 градусов Цельсия (или холоднее), а температура вода в реке сохраняется в районе от 0 до плюс четырех градусов.

В воскресенье, 1 февраля, синоптик Наталья Диденко Украине заметно ослабнут. Пик холодов ожидается 2-4 февраля.