Скандал с «ангелом Мелони» получил новое развитие

В римской церкви Сан-Лоренцо-ин-Лючина у херувима на отреставрированной фреске обнаружили лицо премьера Италии Джорджии Мелони. Сама политик шутливо прокомментировала скандал, однако в министерстве культуры и римском викариате начали расследование.

Накануне стало известно, что лицо ангела получило черты Мелони на фреске, находящейся в одной из часовен базилики Сан-Лоренцо-ин-Лучина.

Министр культуры Италии Алессандро Джулии заявил, что чиновники проведут проверку, чтобы «выяснить характер вмешательства, и решить, что делать».

Римский викариат заявил, что «изменение лица херувима было инициативой реставратора». Церковные власти об этом не знали.

Викариат «обязуется продолжить изучение этого вопроса с приходским священником монсеньором Даниэле Микелетти и оценить возможные инициативы».

Сама Мелони в соцсетях пошутила по поводу новости о ее изображении на церковной фреске:

«Нет, я точно не похожа на ангела».

Сан-Лоренцо-ин-Лучина — это одна из старейших церквей Рима, построенная в IV веке.