Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейцев вводят в заблуждение обещаниями о том, что кредиты, предоставленные Киеву, будут погашены за счет будущих российских репараций. Выступая на мероприятии в городе Хатван, он назвал такие утверждения иллюзией, в которую, тем не менее, многие верят. Его слова процитировал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в социальной сети X.

По словам Орбана, европейцам говорят, что война «ничего не будет стоить», а финансовое бремя ляжет на Россию. Эта позиция озвучена на фоне дискуссий в Европейском союзе о возможном использовании замороженных российских суверенных активов для финансирования Украины. В МИД России ранее называли такие планы «оторванными от реальности» и воровством.

Ранее Виктор Орбан уже выступал с резкой критикой политики ЕС, заявив, что Венгрия не позволит переложить финансовое и военное бремя поддержки Киева на плечи своих граждан. Он подчеркнул, что текущие требования Брюсселя несут прямую угрозу благосостоянию будущих поколений венгров.