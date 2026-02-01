Президент Сербии Вучич: США могут ударить по Ирану в течение 48 часов

США в течение 48 часов могут нанести удар по Ирану. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink. "Я ожидаю в ближайшие 48 часов удар по Ирану и некоторых других крупных событий", — заявил сербский лидер. При этом он добавил, что приверженность стран к сохранению мира будет иметь решающее значение. 28 января президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что в сторону Ирана направляется "огромная армада" американских военно-морских сил во главе с атомным авианосцем "Авраам Линкольн". Глава Белого дома обратил внимание, что это "более крупный флот", чем тот, который был отправлен к берегам Венесуэлы. Трамп подчеркнул, что, как и в случае с Венесуэлой, американский флот "готов, желает и способен быстро выполнить свою миссию, при необходимости с применением силы". При этом американский президент выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".