Владимир Зеленский рассказал в воскресенье, 1 февраля, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта пройдет в Абу-Даби 4–5 февраля. Об этом пишут «Известия».

Первый раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины прошел 23–24 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

По итогам встречи украинский лидер заявил, что следующая встреча намечена на 1 февраля. Позже стало известно, что дата будет перенесена.

«Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби», — отметил Зеленский.

Политик подчеркнул, что Украина готова к предметному разговору и заинтересована в том, чтобы результат приблизил «к реальному и достойному окончанию конфликта».

Ранее Зеленский сообщил, что территориальный вопрос конфликта невозможно решить исключительно на уровне технических переговорных команд.