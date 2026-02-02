США запутали Европу

США сбили Европу с толку своими противоречивыми требованиями в области обороны. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источник.

Издание обращает внимание, что США просят страны Европы самостоятельно обеспечивать свою безопасность, что предполагает развитие оборонного производства в регионе. При этом Вашингтон «пошел наперекор своим требованиям», напомнив о необходимости продолжать закупать американское оружие, что фактически лишило европейских производителей заказов и «усугубило путаницу». В частности, оружие США закупается в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

«Это весьма сбивает с толку», — отметил неназванный дипломат НАТО.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что проблема НАТО заключается в необходимости переосмыслить альянс с точки зрения обязательств, а также в эрозии европейского оборонного потенциала.