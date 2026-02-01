$75.7390.47

В США изложили свою версию «генеральских чисток» в КНР

Майк Габриелян

После ареста нескольких высокопоставленных генералов глава КНР Си Цзиньпин получил полный контроль над китайской армией (НОАК). Это расширяет его возможности для возможной операции в Тайване. С таким утверждением выступило американское издание The Wall Street Journal.

В США изложили свою версию «генеральских чисток» в КНР
© РИА Новости

Издание пишет, что за последние три года Си Цзиньпин отстранил пять высокопоставленных генералов. Самым знаковым стал арест зампреда Центрального военного совета, генерала Чжан Юся, с которым китайский лидер был знаком с детства.

По мнению The Wall Street Journal, теперь среди китайского генералитета не осталось тех, кто, способен возражать Си Цзиньпину. Это повышает возможность «стратегической ошибки» — «вторжения» на Тайвань.

Ранее китаевед рассказал, что прозападные китайские СМИ утверждают, будто бы Чжан готовил госпереворот и смещение Си Цзиньпина.