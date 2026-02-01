В США изложили свою версию «генеральских чисток» в КНР

После ареста нескольких высокопоставленных генералов глава КНР Си Цзиньпин получил полный контроль над китайской армией (НОАК). Это расширяет его возможности для возможной операции в Тайване. С таким утверждением выступило американское издание The Wall Street Journal.

Издание пишет, что за последние три года Си Цзиньпин отстранил пять высокопоставленных генералов. Самым знаковым стал арест зампреда Центрального военного совета, генерала Чжан Юся, с которым китайский лидер был знаком с детства.

По мнению The Wall Street Journal, теперь среди китайского генералитета не осталось тех, кто, способен возражать Си Цзиньпину. Это повышает возможность «стратегической ошибки» — «вторжения» на Тайвань.

Ранее китаевед рассказал, что прозападные китайские СМИ утверждают, будто бы Чжан готовил госпереворот и смещение Си Цзиньпина.