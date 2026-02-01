Хаменеи предупредил о риске регионального конфликта в случае агрессии США

Любая военная агрессия Соединенных Штатов против Ирана может привести к масштабному региональному конфликту. Об этом заявил верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи.

"Американцы должны знать, что если они начнут войну, на этот раз это будет война регионального уровня", - приводит слова Хаменеи иранское агентство Tasnim.

Верховный лидер подчеркнул, что Иран не намерен выступать инициатором военных действий и не стремится к нападению на другие государства.

"Мы не начинаем войн и не хотим причинять вред какой-либо стране, однако народ Ирана даст решительный отпор тому, кто нападет", - отметил он.

Хаменеи также призвал иранский народ не придавать чрезмерного значения заявлениям президента США Дональда Трампа о переброске дополнительных вооружений и сил на Ближний Восток.