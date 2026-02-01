Молдавия оказалась без света из-за Украины

В Кишиневе и других городах Молдовы в субботу, 31 января, произошло масштабное отключение электроэнергии.

Частичный блэкаут был вызван выходом из строя нескольких линий электропередач на украинской территории. Из-за чего сработала автоматическая система защиты на молдавских сетях, что привело к прекращению подачи электроэнергии. Частота в национальной энергосистеме Молдовы снизилась до 48 Гц, а это в свою очередь вызвало срабатывание защитных механизмов в электросетях и отключению электричества. Министр энергетики Дорин Жунгиету пообещал восстановить электроснабжения в ближайшее время.