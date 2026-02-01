Тысяча домов в Киеве остается без теплоснабжения

Тысяча жилых домов в Киеве остается без теплоснабжения после блэкаута на Украине. Об этом в воскресенье заявил мэр Виталий Кличко, сообщает ИА Новости.

Кличко отметил, что сегодня ночью тепло вернули примерно в 1,5 тысячи многоэтажных домов, пострадавших из-за аварийной ситуации в энергосистеме Украины.

«Сейчас без теплоснабжения остается тысяча домов», — заявил Кличко.

Накануне почти во всех областях Украины вводили аварийные отключения электроэнергии, в городах остановился метрополитен. Блэкаут стал следствием технологического нарушения в энергосистеме. Городские власти призвали готовить запасы еды, воды и медикаментов.