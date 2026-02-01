Странное заявление Зеленского заставило говорить о срыве встречи в Абу-Даби

Запланированная на воскресенье встреча представителей Украины, России и США в Абу-Даби, по-видимому, не состоится. Такой вывод делает агентство Reuters на основании заявления Владимира Зеленского. Киев ожидает от Вашингтона новых вводных о формате и времени будущих контактов.

В своем ночном видеообращении в субботу глава киевского режима не заявлял прямо о срыве встречи, однако намекнул на перенос сроков, заявив о готовности к работе «всю следующую неделю».

«Мы находимся в постоянной коммуникации с американской стороной и ожидаем конкретных деталей от них относительно дальнейших встреч», — процитировало агентство Зеленского.

Зеленский подчеркнул, что Киев готов к работе «во всех рабочих форматах», но для него «важно, чтобы были результаты и чтобы встречи состоялись».

Напомним, что в субботу прошли интенсивные консультации в Майами, где спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел «продуктивные и конструктивные» переговоры с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым. Именно Уиткофф ранее назвал вопрос территорий ключевым для достижения прогресса. Агентство Reuters отмечает, что Киев по-прежнему категорически отвергает требование Москвы о передаче под её контроль всего региона Донбасса, включая территории, которые российская армия ещё не заняла.

При этом в интервью чешским журналистам, фрагмент которого был опубликован накануне, Зеленский заявил, что без трехсторонней встречи с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, разрешить территориальный спор невозможно.