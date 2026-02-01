Зеленский обратился к Западу с одной просьбой

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне ударов ВС РФ попросил у Запада ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ, поскольку «потребность в защите неба не исчезла».

По его словам, за прошедшую неделю ВС РФ выпустили по территории республики «более 980 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и две ракеты».

«Именно поэтому потребность в защите неба не исчезла. Ракеты к Patriot, NASAMS, F-16 и другим платформам нужны на каждый день. Спасибо всем партнерам, кто это понимает и помогает», — написал Зеленский.

До этого сообщалось, что ВС РФ в период с 24 по 30 января нанесли удары по украинской территории «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Зеленский раскритиковал западных партнеров за задержку поставок Patriot

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее Каллас заговорила о «серьезных» территориальных уступках со стороны Украины.