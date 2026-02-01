Депутат Рады обвинил Зеленского в слабости

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* обвинил Владимира Зеленского в слабости на фоне кризиса последних дней.

В качестве примера он привёл ситуацию с энергетикой.

«Представьте просто, насколько лучше была бы наша позиция (на фронте. — RT), если бы не Миндич, Цукерман и разные резики. Если бы из ПВО не переводили в пехоту, а ежедневно производилось 1000 дронов перехватчиков... К сожалению, живём в стране грёз другого человека», — отметил депутат.

Ранее Гончаренко назвал постановочным фото Зеленского во время блэкаута.

До этого на Украине погиб врио главы «Укрэнерго» Алексей Брехт.

* Включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.