Министр обороны ФРГ заявил, что «грустной задницей радостно не пукнешь»

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ЕС должен вооружаться перед лицом «российской угрозы» и возможного нападения на НАТО. При этом он процитировал высказывание о «заднице», приписываемое Мартину Лютеру. Видео с необычным выступлением немецкого министра опубликовал Ruptly.

Выступая перед аудиторией, Писториус попытался оправдать милитаризацию и рост военных расходов ФРГ и ЕС. Он заявил, что Германии надо готовиться к возможному конфликту из-за якобы существующей российской «угрозы», и что «война идет в двух часах полета от Берлина».

По словам Писториуса, международные законы и правила больше не соблюдаются, и «это касается не только Владимира Путина, но и тех, кто хочет аннексировать Гренландию». Поэтому «наша задача должна заключаться в приобретении возможностей сдерживания», добавил министр.

Писториус высказался о «брачном кризисе» в НАТО

После этого он решил процитировать Лютера и вызвал смех в зале.

«Грустной задницей радостно не пукнешь. Нам не поможет, если мы будем постоянно бегать с опущенными головами и сетовать на то как ужасно обстоят дела с врагами демократии. Нет, от нас зависит, с какой страстью мы будем отстаивать эту демократию», — заявил Писториус.

Ранее политолог объяснил, зачем в ЕС создали миф о «российской угрозе».