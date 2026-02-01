Глава правительства Венгрии Виктор Орбан — единственный, кто подходит на роль специального представителя Европейского союза (ЕС) на переговорах с Россией. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По словам политика, он бы предпочел, чтобы роль миротворца досталась кому-то вроде бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

«В ЕС только Орбан мог взять на себя такую роль миротворца, но руководство ЕС никогда не допустит его в качестве переговорщика», — отметил Мема.

Как он сказал, даже премьер-министр Италии Джорджа Мелони не подходит для того, чтобы стать спецпредставителем на переговорах. И это несмотря на то, что она изменила свою позицию по Украине и призвала к возобновлению диалога с Россией.

«Нет, лидеры ЕС, безусловно, не могут быть миротворцами в войне на Украине», — резюмировал политик.

25 января депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани допустил, что президента Финляндии Александра Стубба могут назначить переговорщиком от ЕС в процессе урегулирования украинского кризиса.