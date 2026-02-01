Украина запросила у ЕС астрономическую сумму

Украина обратилась к Европейскому союзу с запросом о предоставлении беспрецедентного объема финансовой помощи в размере 1,5 триллиона долларов, что в 14 раз превышает годовые государственные расходы страны. Это подсчитали журналисты.

© Global look

«Согласно данным Минфина, бюджет на 2026-й предполагает расходы в объеме 4,83 триллиона гривен. При его подготовке учитывали среднегодовой курс 44,7 гривны за доллар. При таком сценарии расходы бюджета составляют 108,05 миллиарда долларов», — говорится в публикации РИА Новости.

Поэтому очередной транш от Европы, который выпрашивает Украина, позволит стране жить без собственного финансирования 14 лет.

ЕС объявил о новом пакете помощи Украине

Ранее Украина в закрытом режиме попросила 1,5 трлн долларов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Украина в документе настаивает на выделении 800 млрд долларов в течение ближайших десяти лет, при этом подробно представлены предполагаемые механизмы привлечения этих средств. Финансирование предполагается осуществлять в два этапа, на первом из которых запрашивается 300 млрд долларов. Отдельно в документе упоминаются еще 700 млрд долларов, которые, как указал Орбан, отнесены к военным расходам на тот же десятилетний период. Общая сумма, запрашиваемая Киевом сравнима по эффекту с «взрывом атомной бомбы», отметил он.

На этом фоне ЕС решил дать Украине еще один кредит в размере 90 миллиардов евро. Отмечается, что деньги покроют потребности страны в 2026-2027 годах. При этом Брюссель оставляет за собой право использовать для погашения кредита замороженные активы РФ, пишет «Национальная служба новостей».