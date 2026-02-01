Трамп призвал посадить в тюрьму или депортировать в Сомали конгрессвумен Омар

Президент США Дональд Трамп начал жесткую атаку в своей соцсети Truth Social на конгрессвумен Илхан Омар, демократа из Миннесоты. Он призвал заключить бывшую сомалийскую иммигрантку под стражу или депортировать.

© Global look

"Количество краж и мошенничества в Миннесоте значительно превышает первоначально прогнозируемые 19 миллиардов долларов", - написал Трамп в субботу.

"Администрация Байдена знала, что происходит это мошенничество, и абсолютно ничего не предприняла. "Мошенница" Илхан Омар и ее абсолютно ужасные друзья из Сомали должны сейчас сидеть в тюрьме или, что еще хуже, нужно отправить их обратно в Сомали", - заявил глава Белого дома, имея в виду масштабный скандал с мошенничеством в сфере социального обеспечения штата.

Начался он еще в 2021 году. Сейчас по делу проходят более 75 обвиняемых, большинство из которых имеют сомалийское происхождение, сообщает The New York Post. Омар не была замешана в мошенничестве.

"Губернатор Уолтц либо самый коррумпированный государственный чиновник в истории, либо самый некомпетентный", - продолжил Трамп.

Эскапада президента США против его ярой противницы из либерального крыла Демократической партии произошла всего через несколько дней после того, как один из избирателей прыснул на нее из шприца с яблочным уксусом, когда она призывала к отставке министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм. В нападении на конгрессвумен был обвинен 55-летний Энтони Казмерчак.

Но Трамп предположил, что инцидент был инсценирован. "Вероятно, она сама распылила (эту жидкость) на себя", - сказал Трамп ABC News во вторник.

Ранее было объявлено, что министерство юстиции и конгресс расследуют стремительно растущее состояние Омар.