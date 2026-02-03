Президент Мексики пообещала направить помощь Кубе, несмотря на усилия США по ограничению доступа Острова свободы к нефти. Заявление Клаудии Шейнбаум было сделано после того, как Трамп подписал указ, угрожающий пошлинами странам, которые продают нефть Кубе.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала направить на этой неделе гуманитарную помощь на Кубу и заявила, что Мексика “изучает все дипломатические возможности, чтобы иметь возможность отправлять топливо кубинскому народу”, несмотря на попытки Вашингтона перекрыть поставки нефти в карибское государство.

Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ, позволяющий США снизить тарифы для стран, отправляющих сырую нефть на Кубу, а в субботу заявил, что Клаудия Шейнбаум согласилась прекратить поставки нефти по его просьбе – требование, которое мексиканский лидер отвергла, пишет The Guardian.

“Мы никогда не обсуждали с президентом Трампом вопрос о поставках нефти с Кубы”, - заявила Шейнбаум на публичном мероприятии в воскресенье в северном штате Сонора.

Поддержка Мексикой Кубы внезапно стала камнем преткновения в ее отношениях с Вашингтоном. Мехико и без того находится под огромным давлением из-за неоднократных угроз Трампа направить войска к югу от границы для борьбы с мексиканскими наркокартелями, напоминает The Guardian.

Мексиканское правительство в прошлом году затмило Венесуэлу и стало крупнейшим поставщиком нефти на Кубу, спасательным кругом для страны, находящейся в состоянии экономического спада, страдающей от постоянных отключений электроэнергии и дефицита топлива. После нападения США на Каракас в прошлом месяце с целью захвата президента Николаса Мадуро Трамп прикрыл поставки нефти на Кубу из Венесуэлы, что сделало поддержку Мексики еще более важной для Острова свободы.

Трамп заявил о прекращении поставок нефти на Кубу

С тех пор как Мадуро был схвачен и вывезен США, Вашингтон все чаще обращает свое внимание на Кубу, а госсекретарь США Марко Рубио открыто призывает к смене режима в Гаване. Но после угрозы фактической нефтяной блокады Трамп заявил в воскресенье, что Вашингтон ведет переговоры о сделке с кубинским режимом, хотя и не сообщил никаких подробностей о том, что повлечет за собой такая сделка.

“Куба - слабеющая нация. Так было долгое время, но теперь у нее нет Венесуэлы, которая могла бы поддержать ее. Поэтому мы разговариваем с людьми с Кубы, с самыми высокопоставленными лицами на Кубе, чтобы посмотреть, что произойдет, - вещал Трамп журналистам в воскресенье. – Я думаю, мы заключим сделку с Кубой”.

Раскритиковав исполнительный указ Трампа как “необычную и экстраординарную угрозу”, министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес в понедельник перешел на более примирительный тон, заявив в понедельник, что его страна “готова возобновить и расширить двустороннее сотрудничество с США”.

Внезапная готовность Гаваны к переговорам может быть актом отчаяния, констатирует The Guardian: газета Financial Times сообщила, что, по данным консалтинговой фирмы Kpler, без дополнительных поставок нефти на Кубе в ближайшие три недели закончится топливо.

Но усилия Трампа заставить Кубу сесть за стол переговоров частично зависят от того, что Мексика прекратит поставки нефти, что ставит Шейнбаум в сложное положение между желанием успокоить все более нестабильный Белый дом и сохранить поддержку своей левой партии "Морена", которая долгое время поддерживала социалистическую Кубу.

Эксперт по американо-латиноамериканским отношениям Уильям Леогранде комментирует: “Здесь немного трудно разобраться в тумане, чтобы понять, как именно Мексика собирается справиться с этой напряженностью между, с одной стороны, ее давней дружбой с Кубой и желанием помочь избежать гуманитарного кризиса на острове, но, с другой стороны, ей необходимо поддерживать рабочие отношения с Соединенными Штатами по широкому кругу вопросов”.

Подчеркивая, по какому канату ходит Шейнбаум, ее обещание продолжать отправлять гуманитарную помощь на Кубу вызвало бурную похвалу со стороны сенаторов от партии Morena и немедленную негативную реакцию в Вашингтоне.

“Конгресс Соединенных Штатов не понимает стремления президента Шейнбаум продолжать подрывать политику нашей страны, - написал конгрессмен-республиканец Карлос Хименес в понедельник в соцсетях. – Мы не понимаем ее стремления продолжать помогать кровожадной и жестокой диктатуре, которая попирает народ Кубы”.

Поскольку Мексика и США в июле приступят к торговым переговорам, Шейнбаум придется продолжать действовать осторожно, особенно учитывая угрозу введения тарифов на отправку нефти на Кубу, которая все еще остается серьезной.