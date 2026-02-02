Обозреватели китайского издания Baijiahao заявили, что президент России Владимир Путин преподнёс сюрприз Европе, озвучив данные о значительном росте доходов России от экспорта оружия вопреки санкционному давлению.

Пересказ статьи китайского издания приводит «АБН24».

Журналисты обратили внимание на слова российского лидера, прозвучавшие на совещании по вопросам военно-технического сотрудничества.

Путин сообщил, что только за 2025 год страна продала вооружений на $15 млрд более чем в 30 государств. По мнению китайских аналитиков, это отличная новость для России, доказывающая неэффективность западных санкций.

«Эти цифры свидетельствуют, что новая тактика продаж России сработала. Демонстрация боевых систем в деле оказалась самой эффективной тактикой продаж», — указали авторы материала.

В статье также подчёркивается, что Россия успешно расширяет географию поставок, укрепляя своё влияние в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Тем самым Москва не просто находит новые рынки сбыта, но и постепенно вытесняет оттуда западных конкурентов.

Ранее бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд заявил, что Украина и страны Европы стали заложниками собственной пропаганды, ошибочно полагая, что санкционное давление способно нанести серьёзный вред экономике России.