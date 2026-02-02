США безуспешно пытаются скрыть план нападения на Иран

Чем больше Белый дом пытается всех уверить, что привержен мирному решению в отношении Ирана, тем меньше в это верится. Тем более сам президент США постоянно проводит параллели между событиями в Венесуэле, где американские военные в ходе короткой операции захватили главу государства, и иранским досье. Аналогии действительно напрашиваются: перед нападением на президентский дворец в Каракасе Трамп уверял, что заинтересован в сделке с Венесуэлой и выступает против применения силы для разрешения кризиса. А когда Николас Мадуро был вывезен из страны, сообщил, что намеренно водил всех за нос, чтобы не помешать операции.

В отношении Ирана американский лидер также уверяет, что хотел бы договориться. Однако то, что требует от Тегерана Белый дом, куда больше похоже на ультиматум без права на отказ. Трамп объявил, что Иран должен отказаться от ядерных программ, прекратить убивать протестующих, положить конец ракетостроению и не поддерживать группировки, угрожающие Израилю. Иными словами, сделать то, что полностью лишит иранские власти влияния в регионе и сделает государство легкой добычей для соседей. Согласись в Тегеране на эти условия сегодня, и падение нынешней иранской власти станет неизбежным даже без участия США. Отказ же Ирана от "сделки" Трамп считает достаточным поводом для начала военных действий.

"В нынешней ситуации переговоры невозможны. Условия США не реалистичны и не подлежат обсуждению", - прокомментировал расстановку сил газете Washington Post неназванный иранский дипломат.

По словам руководителя МИД Ирана Аббаса Арагчи, "оборонительные и ракетные возможности страны никогда не будут предметом обсуждения".

Арагчи подтвердил, что Иран "готов к переговорам, но также готов и к войне". Политик сообщил, что вопреки успокаивающим заявлениям Трампа о продолжающемся диалоге с иранскими официальными лицами в ближайшее время встреча с американскими переговорщиками не планируется. С точки зрения Ирана, выдвинутые Белым домом условия так называемой сделки означают конец суверенитета, что будет означать политическое самоубийство для правящего "режима аятолл". Военное столкновение США и Ирана выглядит неизбежным.

В последние дни американцы направили в Израиль и Саудовскую Аравию дополнительное вооружение - вертолеты и ракеты для систем "Пэтриот". Еще одна существенная деталь, указывающая на военную развязку: Трамп сообщил, что американским союзникам в регионе не сообщают о планах Пентагона из соображений безопасности, опасаясь утечек.

"Мы не можем им рассказать о нашем плане. Если бы я им рассказал о плане, это было бы почти также плохо, как рассказать о плане вам, на самом деле могло быть даже хуже", - разоткровенничался в беседе с журналистами глава Белого дома.

Ранее газета Wall Street Journal утверждала: Трамп попросил разработать "быстрые и решительные варианты" нападения на Иран, которые не приведут к затяжной войне на Ближнем Востоке. Можно не сомневаться, что министерство войны США выполнило заказ.

Тем не менее, по мнению аналитиков, не все козыри находятся у американских стратегов. Заявление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о начале "региональной войны" в случае ударов США по Ирану - не пустая угроза, и соседи Ирана это понимают. Отсюда дипломатическая активность, которую развернули ближневосточные государства, чтобы убедить Трампа не спешить. Одновременно они добиваются от Тегерана существенных уступок, которые американская администрация смогла бы назвать внешнеполитическим успехом.

Эксперты предупреждают о наличии у Ирана баллистических ракет большой дальности, способных поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров. В том, что загнанные в угол иранские власти отдадут приказ об ответном ударе по Израилю и американским базам в регионе, сомневаться не приходится.

Несмотря на потери, которые понесла в ходе 12-дневной войны с Израилем иранская ракетная программа, ее ключевые элементы не были затронуты, и многое в последние месяцы удалось восстановить. Часть пусковых установок размещена в горных районах, и до них американцам будет сложно добраться. Другим сдерживающим фактором остается риск возникновения в Иране хаоса после возможного свержения властей. Столкнувшись с таким сценарием в Ливии после падения режима Муаммара Каддафи, в Белом доме не хотели бы его повторения в 90-миллионном, многонациональном Иране.

Как и в Венесуэле, подход Трампа к этой проблеме отличается прагматизмом: Белый дом выступает не за распространение демократии по всему миру, а прежде всего заинтересован в приходе к власти людей, с которыми мог бы вести дела. Так произошло в Венесуэле, и нельзя исключать такой же подход к будущему Ирана. Распад иранского государства и гражданская война никому в регионе не нужны.

"Не хочу говорить ни о чем, что связано с моей военной деятельностью", - отреагировал Трамп на расспросы журналистов о его планах в отношении Тегерана.

А в ответ на угрозы верховного лидера Ирана нанести США ответный сокрушительный удар заявил: "Надеюсь, мы заключим сделку. Если нет, тогда выясним, был ли он (аятолла Али Хаменеи) прав".