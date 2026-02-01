В обнародованных материалах по делу покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна нашлось письмо, в котором он упоминает восстание на Украине. На это обратил внимание автор закрытого Telegram-канала Fantastic Plastic Machine, прикрепив скриншот переписки.

Письмо было написано в марте 2014 года и адресовано Ариан де Ротшильд, которая в настоящий момент является банкиром, генеральным директором Edmond de Rothschild Group и первой женщиной, возглавившей финансовую организацию под брендом Ротшильдов.

«Восстание на Украине даст много возможностей, много», — написал Эпштейн.

Автор канала указал, что эта информация раньше могла бы восприниматься лишь на уровне конспирологической теории, но теперь нашла подтверждение.

Ранее в файлах Эпштейна нашли письма о мутантах и путешествиях во времени. Публикация данных по делу скандального американского финансиста началась после того, как Конгресс США принял соответствующий законопроект.