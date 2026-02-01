Бывший премьер Украины Яценюк объявлен в розыск

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявлен в розыск на территории Российской Федерации по уголовной статье. Соответствующая информация опубликована в базе данных МВД России.

СК сообщал, что Яценюку, а также бывшему главе администрации президента Украины Сергею Пашинскому и экс-и.о. министра иностранных дел Андрею Дещице заочно предъявлены обвинения.

По версии следствия, они входили в Совет национальной безопасности и обороны и участвовали в принятии решения о проведении силовой операции на юго-востоке страны. В ведомстве утверждают, что в результате действий украинских силовиков в 2014–2016 годах погибли и пострадали 1382 человека, включая 44 ребёнка.

