Трамп назвал Си Цзиньпина «боссом» в Китае

Президент США Дональд Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина «боссом» в своей стране и высоко уважаемым человеком. Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами на борту своего самолета во время полета во Флориду, трансляцию вел Белый дом на YouTube-канале.

© Газета.ru

«Я думаю, что президент Си — босс. Я внимательно за этим слежу. Его очень уважают в Китае», — сказал глава Белого дома.

21 января Трамп сообщил, что его связывают хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Также американский лидер назвал председателя КНР «невероятным человеком». Глава Белого дома признал, что сделанное Си Цзиньпином в его стране «поразительно».

Трамп допустил захват Канады

8 января Трамп выразил уверенность, что председатель КНР не решится на проведение военной операции в отношении Тайваня в период его президентства. По словам американского лидера, он донес до Си Цзиньпина, что Белый дом не одобрит проведение военной операции в Тайване, однако решение остается за Китаем.

Ранее Трамп заявил, что почти каждую неделю общается с лидером Китая.