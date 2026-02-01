Трамп уверен, что Вашингтон и Гавана смогут договориться

Президент США Дональд Трамп, высказываясь о гуманитарном кризисе на Кубе, предположил, что Вашингтон и Гавана способны достичь договорённости.

Он заявил журналистам, что гуманитарного кризиса можно избежать, и выразил мнение, что кубинские власти, вероятно, обратятся к США и захотят договориться о том, чтобы Куба вновь обрела свободу. По его словам, они придут и заключат соглашение.

Ранее сообщалось, что американский конгрессмен-республиканец Карлос Гименес призвал туристов срочно покинуть Кубу, ссылаясь на угрозы со стороны администрации президента Дональда Трампа. В своём посте в социальной сети X он предупредил об опасности посещения «коммунистической Кубы».

Напомним, что 30 января Трамп объявил в США чрезвычайное положение в связи с предполагаемой угрозой национальной безопасности со стороны Кубы, заявил о прекращении поставок венесуэльской нефти на остров и пригрозил санкциями другим государствам, которые продолжат топливные поставки.