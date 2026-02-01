Трамп объявил о начале переговоров по Гренландии

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о начале переговоров по покупке США Гренландии. Об этом он сообщил журналистам.

«Мы начали переговоры и, я думаю, многое согласовано», - сказал американский президент.

При этом он не уточнил, с кем конкретно ведутся переговоры, и какие именно вопросы урегулированы. Зато Трамп выразил уверенность в том, что Европа хочет, чтобы сделка по Гренландии состоялась. Так он ответил на вопрос о согласовании присвоения Гренландии с европейскими лидерами.

Трамп допустил захват Канады

Ранее вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен признал, что вопрос независимости Гренландии в ближайшие годы не стоит на повестке. Причина кроется в экономических и демографических факторах.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости включения Гренландии в состав США или заключения специального соглашения, подчеркивая стратегическое значение острова для обороны, доступа к редкоземельным минералам и размещения систем противоракетной обороны.

Власти Дании и Гренландии неоднократно предостерегали Вашингтон от любых попыток захвата, требуя уважения территориальной целостности.