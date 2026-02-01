Трамп признал, что США не обсуждали с Венесуэлой ее доходы от продажи нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не обсуждал с Каракасом вопрос о доле доходов Венесуэлы от продажи нефти.

© Московский Комсомолец

Отвечая на вопросы журналистов, он выразил уверенность, что в настоящее время отношения между двумя странами складываются очень хорошо.

Трамп неожиданно высказался о новой главе Венесуэлы

Напомним, что в Каракасе состоялся приём специального представителя США Лауры Догу, в ходе которого с ней обсуждалась дорожная карта сотрудничества.

Ранее сообщалось, что американский конгрессмен призвал туристов срочно бежать с Кубы.