Немецкое издание Berliner Zeitung сообщает, что компании, связанные с ближайшим окружением президента Украины Владимира Зеленского, получили огромные прибыли от экспорта яиц в Европейский союз.

После открытия европейских сельскохозяйственных рынков для Украины в 2022 году поставки выросли в 37 раз, и основной финансовый поток контролируется украинскими олигархами, такими как близкий советник Зеленского Юрий Косюк, основной акционер агрохолдинга МХП.

Раскрыты доходы Ермака при увольнении

Прибыль от экспорта, как утверждается, не остаётся в Украине, а выводится через офшорные компании на Кипре, в то время как внутри страны сохраняются лишь низкооплачиваемые рабочие места.

Кроме того, качество продукции вызывает вопросы: Украина использует запрещённые в ЕС пестициды, а из-за конфликта инспекции производств невозможны, что создаёт возможности для злоупотреблений.

Ранее сообщалось, что в Германии разгорелся скандал из-за помощи Украине.