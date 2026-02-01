В Раде обвинили Сырского во лжи о «спасении» солдат

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сделала заявление о том, что утверждения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о приоритете сохранения жизни и здоровья военнослужащих расходятся с реальностью. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Как отметила народный депутат, командующий медицинскими силами ВСУ Анатолий Казмирчук направляет раненых солдат в «пустые госпитали», чтобы сохранить должности для своих сторонников, а тяжелораненых военных отправляют в гражданские медицинские учреждения.

В её публикации говорится, что если военная медицина не будет радикально пересмотрена в ходе аудита, госпитали не войдут в единый медицинский протокол, командование медицинских сил не прекратит заниматься сугубо военными вопросами, а коррумпированный Казмирчук не будет уволен, то это станет ещё одним признаком того, что армия разлагается в плену у советских подходов и погони за наградами.

