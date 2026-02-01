Премьер Японии чуть не сломала руку во время агитации

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити повредила руку во время предвыборной агитации перед досрочными выборами в парламент. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на правящую Либерально-демократическую партию.

Из-за полученной травмы глава правительства не сможет принять участие в телевизионных дебатах лидеров политических партий. Её место в программе займёт один из руководителей ключевого партийного совета.

Премьер Японии нарушила одно из главных правил страны

Досрочные выборы в нижнюю палату парламента Японии состоятся 8 февраля. Согласно опросам ведущих японских изданий, ЛДП имеет высокие шансы вернуть себе единоличное большинство в палате.

