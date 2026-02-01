Постпред США при НАТО Уитакер назвал мирное соглашение по Украине лишь первым шагом

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что любое мирное соглашение по Украине станет лишь начальным этапом в длительном процессе урегулирования конфликта.

В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул сложность разработки такого документа, который должен определить статус территорий, границы, механизмы управления и условия соблюдения режима прекращения огня.

«Мирное соглашение, которое, по сути, является первым шагом, — это сложный документ. Он касается территорий, их границ, способов управления ими и порядка соблюдения режима прекращения огня. Это сложные вопросы», — сказал Уитакер.

Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся консультаций в Абу-Даби с участием представителей России, США и Украины.

Напомним, что очередной раунд переговоров трехсторонней рабочей группы завершился в ОАЭ 24 января, а следующая встреча ожидается 1 февраля. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что важной частью любого мирного плана должен стать вывод украинских войск из Донбасса.