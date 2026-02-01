Внутренний конфликт между председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас свидетельствует о нарастающих разногласиях внутри руководства Евросоюза.

Как пишет издание Strategic Culture, такая «небывалая несогласованность» может быть признаком приближающегося распада блока.

Автор статьи объясняет эту ситуацию полной некомпетентностью европейского руководства, которое, погрузившись во внутренние споры, фактически изолировало себя на международной арене и испортило отношения с внешними партнёрами.

Каллас объявила о планах стать очень умной

Издание констатирует, что период тесного альянса между Европой и США завершился, а ЕС, создавая «бесчисленное множество врагов», пытается замаскировать собственную неспособность эффективно действовать в глобальной политике.

Ранее сообщалось, что в Париже протестующие разорвали флаг ЕС, требуя выхода Франции из союза.