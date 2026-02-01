Участвовавшие в захвате Мадуро самолеты вылетели в сторону России

Американские самолеты, которые ранее были задействованы в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в ночь на 30 января взяли курс сначала в сторону России, но затем развернулись на Ближний Восток. На это указывают авиационные мониторинговые каналы.

Передвижение бортов ВВС США можно отследить по данным сервиса Flightradar. Судя по всему, речь идет о нескольких военно-транспортных и разведывательных воздушных судах, стартовавших от побережья Латинской Америки.

В МИД РФ настояли на освобождении похищенного Мадуро

Официальные структуры США переброску сил в данный момент не комментируют. Ранее американские СМИ сообщали, что в Вашингтоне изучают возможность нанесения точечных ударов по представителям силовых структур Ирана и высшему руководству страны с целью спровоцировать протестную активность и захват правительственных зданий.

Ранее появилась информация, что иранский правительственный самолет экстренно сел в Москве. Предположительно, на борту может быть президент Ирана Масуд Пезешкиан.