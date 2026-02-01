Трамп потребовал немедленного ареста Обамы из-за России

Президент США Дональд Трамп призвал к немедленному аресту своего предшественника Барака Обамы, обвинив его в организации попытки государственного переворота во время выборов 2016 года.

Как пишет издание American Conservative, Трамп заявил, что Обама лично отдавал приказ ЦРУ фабриковать ложные разведданные о связях Трампа с Россией, чтобы подорвать доверие к его победе. Эти утверждения основаны на опубликованных директором Национальной разведки Тулси Габбард секретных документах по делу «Рашагейт». Трамп разместил соответствующий призыв в социальной сети Truth Social.

Трамп сделал важное заявление о федеральной полиции

Издание отмечает, что активизация усилий Трампа по привлечению к ответственности своих оппонентов совпала с изъятием ФБР документов, связанных с выборами 2020 года.

Ранее сообщалось, что Стармер призвал принца Эндрю дать показания перед Конгрессом США о связях с Эпштейном.