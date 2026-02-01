Трамп сделал важное заявление о федеральной полиции

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные правоохранительные органы прекратят оказывать помощь властям городов, контролируемых Демократической партией, в борьбе с массовыми протестами. Это заявление американский лидер сделал в своей публикации в социальной сети Truth Social.

Соответствующее указание, по его словам, отдано министру внутренней безопасности Кристи Ноэм.

Трамп сообщил об «обделавшейся» армии Ирана

Трамп подчеркнул, что федеральные силы не будут участвовать в правоохранительных операциях в «плохо управляемых демократических городах». По его словам, это продлиться до тех пор, пока их власти сами не обратятся за помощью.

Напомним, что в январе федеральные агенты Иммиграционной и таможенной службы (ICE) убили двух граждан США в штате Миннесота. Её губернатором является демократ Тим Уолц — напарник Камалы Харрис на президентских выборах в 2024 году.