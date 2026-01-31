На Украине назвали единственный способ заставить Зеленского встретиться с Путиным

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал единственный способ заставить президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, для этого необходимо организовать встречу Путина с президентом США Дональдом Трампом и вызвать на нее Зеленского. Он усомнился, что встреча может состояться в Москве, при этом допустил такую возможность в Будапеште или Минске.

«Именно с этим связаны отчаянные нападки Зеленского на [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана и даже попытка открыть уголовное преследование против [президент Белоруссии Александра] Лукашенко», — отметил он.

Дубинский считает, что прямых переговоров Киева и Москвы на уровне лидеров не избежать. «Но целесообразность участия в этих переговорах Зеленского все больше и больше под вопросом», — добавил депутат.

Зеленский рассказал о контактах с США по мирному урегулированию

Ранее Дубинский настаивал, что Зеленский должен поехать в Москву, если говорит о своей готовности встретиться с российским лидером. Он добавил, что отказ украинского президента от встречи с российским коллегой будет преступлением против народа Украины.