В США оценили состояние энергетики Украины словами «латают жвачкой»

Украина переживает серьезные проблемы с отключением электроэнергии.

Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Система находится в таком изношенном состоянии, что даже без новых ударов, при попытках латать ее жвачкой и проволокой, порой возникают перегрузки и скачки напряжения, так как она просто не рассчитана на это», — отметил он в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Он также добавил, что сильный сбой, с которым столкнулся Киев, выпал на самую холодную зиму за последние десятилетия.

«Для Украины не могло быть более неудачного момента», — заключил он, передает РИА «Новости».

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электричества.