На Украине мог произойти военный переворот.

Такие события заподозрил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, обратив внимание в своем Telegram-канале на то, что президент республики Владимир Зеленский не догадывался о договоренностях глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа временно не наносить удары по украинской энергетике.

«Если приказ по войскам, запрещающий поражать энергетическую инфраструктуру РФ, был отдан [главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским] 26 января, а россияне заявили, что энергетическое перемирие действует "неделю, до 1 февраля", то заявление Зеленского, сделанное 29 января, говорит о том, что он ничего о договоренности не знал», — констатировал парламентарий.

По его словам, вероятно, что украинского лидера попросту вычеркнули из обсуждений по урегулированию конфликта. Кроме того, Сырский и Генштаб ВСУ в таком случае выполняют указания не Зеленского, а главы офиса президента (ОП) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

