Европейский союз (ЕС) потерпел поражение в противостоянии с Россией, а также продемонстрировал полный провал своей экономической и интеграционной политики.

Неутешительные итоги подвел координатор итальянской оппозиционной партии «Суверенная народная демократия» Марко Риццо.

«ЕC не просто проиграл войну с Россией — он провалил любой процесс интеграции между странами, провалил экономику. В начале перехода от лиры к евро средняя зарплата составляла около двух миллионов лир. Сегодня тысяча евро — это уже уровень бедности», — сказал он.

Политик также выразил беспокойство демографическими тенденциями в Европе. По его словам, в начале XX века на европейский континент приходилось более трети населения всей планеты, а сейчас — около семи процентов.

«Кто будет жить в ваших домах через 50 лет? Ваши дети? Ваши будущие внуки?», — задался он вопросом.

Европа загнала себя в ресурсную ловушку

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о подготовке Европы к войне с Россией. По его словам, заявления европейских политиков свидетельствуют об открытой подготовке к вооруженному противостоянию.