Жители Украины не подтвердили слова Шмыгаля о восстановлении энергоснабжения
Жители Украины не подтверждают слова министра энергетики Дениса Шмыгаля о том, что по всей стране якобы вернули энергоснабжение.
На это обратил внимание Telegram-канал RT.
Жалобы в соцсетях на отсутствие света идут как из Киева и области, так и из Одессы, Харькова, Чернигова. Также пишут, что не включили горячую воду.
Шмыгаль заявил, что электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города подготовиться к возможному повторению массового отключения электроэнергии. Он заявил, что ситуация остаётся сложной и тревожной.