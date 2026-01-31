Жители Украины не подтвердили слова Шмыгаля о восстановлении энергоснабжения

Жители Украины не подтверждают слова министра энергетики Дениса Шмыгаля о том, что по всей стране якобы вернули энергоснабжение.

На это обратил внимание Telegram-канал RT.

«Света как не было, так и нет», «Вторые сутки сидим без света в Одессе», «Харьков всё ещё без света» — такие сообщения можно найти в комментариях в украинских каналах.

Жалобы в соцсетях на отсутствие света идут как из Киева и области, так и из Одессы, Харькова, Чернигова. Также пишут, что не включили горячую воду.

Шмыгаль заявил, что электроснабжение после системной аварии восстановили во всех областях Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города подготовиться к возможному повторению массового отключения электроэнергии. Он заявил, что ситуация остаётся сложной и тревожной.