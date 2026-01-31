В Киеве пропало водоснабжение на фоне блэкаута
«Киевводоканал» уведомил в соцсетях о прекращении водоснабжения всех районов украинской столицы.
«В связи с аварией в энергосистеме отсутствует водоснабжение во всех районах Киев», — указано в публикации.
Ранее в двух крупнейших городах Украины — Киеве и Харькове — была полностью прекращена работа метрополитена из-за отсутствия электроснабжения.
Кличко обратился с призывом к жителям Киева
Депутат Верховной рады Сергей Евтушок заявил, что власти Украины рассматривают вариант принудительной эвакуации жителей Киева из-за критической ситуации в энергетическом секторе.