В Киеве пропало водоснабжение на фоне блэкаута

«Киевводоканал» уведомил в соцсетях о прекращении водоснабжения всех районов украинской столицы.

«В связи с аварией в энергосистеме отсутствует водоснабжение во всех районах Киев», — указано в публикации.

Ранее в двух крупнейших городах Украины — Киеве и Харькове — была полностью прекращена работа метрополитена из-за отсутствия электроснабжения.

Депутат Верховной рады Сергей Евтушок заявил, что власти Украины рассматривают вариант принудительной эвакуации жителей Киева из-за критической ситуации в энергетическом секторе.