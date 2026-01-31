Стало известно, какая обстановка царит в столице ОАЭ накануне переговоров по Украине

Обстановка в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби менее чем за сутки до начала переговоров по украинскому урегулированию спокойная.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Обстановка на улицах города спокойная, дополнительных полицейских патрулей или перекрытий в столице ОАЭ не наблюдается. У посольств России и Украины также спокойно, меры безопасности не усилены. Представительства обеих стран закрыты в связи с выходным днем. В районе президентского комплекса дополнительных перекрытий или каких-либо ограничений нет», — передает корреспондент агентства.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Российскую делегацию возглавлял Игорь Костюков, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. Украинскую сторону представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

28 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что планировалось продолжить переговоры по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби 1 февраля.