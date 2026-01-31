«Собирают воду с трупов»: Ермак приглашал магов в ОП и проводил ритуалы

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак на своем посту проводил магические ритуалы и привозил для них магов из Израиля, Грузии и Латинской Америки. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

© Вечерняя Москва

По ее словам, еще в 2020 году один из чиновников заявил, что Ермак «практикует магию».

Мендель утверждает, что в 2024 году некий «человек из эзотерической сферы» рассказал ей о том, что «маги Ермака жгут какие-то травы, собирают воду с трупов и делают куклы», которые затем Ермак «складывает в определенный сундук».

— Сегодня, когда страна сидит без тепла, без света, без базовых нужд, мы все можем только смеяться над этой магической «политикой», если хватит сил. Однако скажу, что в украинской политике Ермак далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы, — цитирует Юлию Мендель RT.

Депутат Рады заявил, что Ермак стал привлекать тарологов для улучшения имиджа

У Ермака 28 ноября прошли обыски. Он упоминается в деле о коррупции в «Энергоатоме» и фигурирует в деле предпринимателя Тимура Миндича, которого называют «кошельком Владимира Зеленского». В отставку глава офиса Зеленского ушел в тот же день. Предполагается, что теперь Ермаку запрещен выезд с территории Украины.