Стармер признался, что у него есть маленькая лабубу

Британский премьер-министр Кир Стармер в интервью ITV News во время визита в Китай признался, что «знаком» с лабубу.

Политик сказал, что у него есть маленькая игрушка-монстр.

«Не думаю, что с моими детьми она проживет долго», — заметил глава правительства Соединенного Королевства.

В ноябре прошлого года создатель сети магазинов Pop Mart, известный по игрушкам лабубу, Ван Нин, вошел в десятку самых богатых миллиардеров Китая с состоянием в $22,3 млрд. Он занял последнее место.

Первыми в рейтинге стали основатель ByteDance (владелец TikTok) Чжан Имин с состоянием $65,5 млрд, глава производителя напитков Nongfu Spring Чжун Шаньшань ($58,7 млрд) и руководитель Tencent (разработчик WeChat) Ма Хуатэн ($52,2 млрд).

Откуда появились Лабубу, почему они стали так популярны и как захватили социальные сети — в материале «Газеты.Ru».